Semelhança da Tela do Festival com identidade visual do Caprichoso chama atenção de internautas

A Tela oficial do Festival Folclórico de Parintins 2019 chamou atenção dos internautas pela semelhança com a identidade visual do tema do Boi Caprichoso. Torcedores do azul vibraram e do Garantido fizeram questão de reprovar a escolha que deveria exaltar as duas cores da festa mais importante do Norte do Brasil.

A tela “Folclore em Festa”, do artista Pedro Farias Júnior, foi a escolhida no neste sábado, na sede da Associação dos Artistas Plásticos de Parintins (AAPP). A avaliação foi feita por jurados do Estado e da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) com os quesitos criatividade, expressão e acabamento da tela.

Na página Deu Nome Não Deu Nome e Loucos pelo Garantido, as torcida se manifestaram “Parece o cd do meu BOI CAPRICHOSO lindooooo”, comentou Osman Gazel. Para Ruana Menezes, obra é a cara do tema do Caprichoso = Foi por isso que ganhou”. “ A cara da identidade visual do Caprichoso. Amei”, reafirmou Márcio Williams.

Cristiane Guimarães disse que está a tela está bonita, “porém ta parecida com a temática do Boi Caprichoso. Em uma festa que ambos os bois são representados coração e estrelas deveriam ficar lado a lado como sempre foi, e não sobrepostos”, ponderou.

A semelhança da tela ganhadora com a imagem ilustradora do tema do Caprichoso não foi bem recebida pela nação vermelha e branca do Boi Garantido. “Gente ta parecendo o tema só do caprichoso….nao gostei”, comentou Tarcisa Cardoso. “Eu não gostei!!! Ta meio contrário”, avaliou Júlio César.

Mas houve ainda quem exaltasse a obra vencedora em diversas postagens e parabenizado a escolha da Comissão

Pedro Junior, autor da obra vencedora afirmou ter buscado trabalhar os elementos que compõem do Auto do Boi. “Só que com uma linguagem diferente que é uma técnica de gravura, que é xilogravura, não que seja uma xilogravura, mas busquei dentro dessa técnica elementos que fizessem essa alusão as festas populares, ao Auto do Boi”, disse o artista.

