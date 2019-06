Semifinais da Copa Parintins de Futebol Junior acontecem nesse sábado

Real Madruga, São Paulo, Real Madrid e Vila Amazônia são as quatro equipes classificadas para a semifinal da Copa Parintins de Futebol Junior que acontece no sábado, 08 de junho, no estádio Tupy Cantanhede. No término da rodada desta-quinta (06), através de sorteio, foi definido os confrontos da terceira fase da Copa, iniciando às 16h30 com Vila Amazônia enfrentando o Real Madruga, enquanto que às 18h o São Paulo pega o Real Madrid.

Já classificados, os representantes de Real Madruga e São Paulo assistiram de camarote nesta quinta-feira no Tupyzão as partidas da quarta de final que definiram os outros dois semifinalistas da Copa.

No primeiro jogo, por ter tido melhor campanha na primeira fase, o empate em 02 a 02 contra o Esporte Caprichoso foi suficiente para a equipe do Real Madrid avançar para próxima fase. “Tivemos a ausência de alguns títulares no início do jogo, acabamos sofremos dois gols, mas com a chegada dos jogadores, conseguimos em seguida acertar a equipe e na garra e na vontade conseguimos ‘arrancar’ o empate e graças a Deus a classificação. Agora é focar na semifinal”, comenta o desempenho da equipe em campo, o treinador da equipe do Real Madrid, Welque Matos.

Promovido pela Prefeitura Municipal através da Semjuv, a competição juvenil, teve no segundo jogo, a vitória do elenco da Vila Amazônia vencendo o Taveira Kid’s pelo placar de 4 a 0, com gols de Jean Silva, Jênese Malício e Diego Venâncio (2x). “Apesar de todas as nossas dificuldades graças a Deus conseguimos a vitória e estou muito feliz por ter feito dois gols e ajudado minha equipe a vencer. Agora é manter o foco e se preparar para uma nova batalha no sábado em busca do nosso objetivo que é ser campeão”, destaca a vitória e o objetivo da equipe, o artilheiro da noite, Diego Venâncio da equipe da Vila Amazônia.

Kedson Silva – Semjuv