Semifinal da Copa Parintins de Futebol Junior acontece hoje no Tupyzão

Iniciando às 16h30 com Vila Amazônia encarando o Real Madruga, seguido de São Paulo e Real Madrid (18h) são os jogos da semifinal da Copa Parintins de Futebol Junior marcado para essa terça-feira, 11 de junho, no estádio Tupy Cantanhede.

O coordenador municipal da juventudade, Tristão Cruz explica que nessa fase não existe vantagem e que se alguma das partidas ficar empatada no tempo normal a vaga para a final que acontecerá na quinta-feira (13) será decidida nas penalidades.

Tristão Cruz mais uma vez pede desculpas e a compreensão dos dirigentes de clubes, torcedores e atletas pelo cancelamento dos jogos de sábado em decorrência da forte chuva que caiu na cidade, deixando o campo do estádio sem condições para as partidas. “Estamos realizando uma Copa de incentivo e priorizamos a integridade física dos nossos atletas, sendo que muitos deles fazem parte das seleções sub-17 e sub-19 que representarão Parintins em disputas regionais. Por isso acatamos a decisão do árbitro (Socoró) e do Edgar Gavião (administrador do estádio)”, se desculpa o coordenador da Semjuv, desejando sorte as equipes semifinalistas.

Kedson Silva – Semjuv