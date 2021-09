Semifinalista do ‘The Voice Kids’, amazonense recebe apoio do Governo do Estado para impulsionar carreira

Com voz e carisma contagiantes, Izabelle Ribeiro, de 14 anos, realizou o desejo de cantar no palco do programa musical “The Voice Kids”. Cheia de sonhos, a jovem cantora encontrou no Governo do Amazonas o apoio para se desenvolver e alcançar novos patamares na vida profissional. A adolescente ganhou uma bolsa de estudos no Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro e recebeu convite para compor o elenco do espetáculo de Natal deste ano.

A cantora ganhou, na quarta-feira (15/09), uma bolsa de estudos do Liceu Claudio Santoro, unidade administrada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, para a turma do Coral Infantojuvenil. Além de Izabelle, o irmão dela, Pedro Lucas Ribeiro, de 16 anos, também recebeu a oportunidade de realizar o curso. Os dois vão iniciar as aulas na próxima semana.

“É muito bom mesmo esse apoio, e eu me sinto também mais forte. E ter a escola, o Claudio Santoro, é muito bom porque eu tenho vários professores e ter mais ajuda do Claudio Santoro é muito bom. Eu tenho meios de interpretação, mas estou muito a fim de aprender, e eu vou aprender cada vez mais nessa escola incrível, e é muita gratidão mesmo”, destacou Izabelle, ainda emocionada com a oportunidade recebida do Estado.

Convite – Além disso, a menina foi convidada pelo governador Wilson Lima para compor o elenco do tradicional espetáculo de Natal, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, no Teatro Amazonas.

“Uma sensação de felicidade, porque o meu sonho era cantar aqui no Teatro Amazonas, e ver que está se realizando é muita gratidão mesmo, é uma sensação de realização”, disse a garota.

Realização profissional – Para alcançar o sonho de chegar até a final do “The Voice Kids”, Izabelle conta, neste domingo (19/09), com o apoio da população amazonense para conquistar votos na semifinal do programa. A adolescente faz parte do time da cantora Gaby Amarantos.

“Eu vou fazer agora a semifinal, e é votação. Então, eu também conto com todos os votos de vocês, é para a gente passar e levar essa vitória. Como eu sempre falo, essa vitória não é só minha, mas é nossa, então, vamos levar essa coisa do ‘The Voice’, vamos vencer, vamos trazer esse prêmio para o nosso Amazonas, que eu represento com muito orgulho, então vamos votar muito”, concluiu, com o pedido.

