A organização Internacional Youth felllowship, IYF Brasil, está realizando o seminário de educação Emocional para jornalistas e comunicadores. O evento ocorre semanalmente, todas as segundas-feiras, até o dia 28 de dezembro, às 19h20 min e é transmitido pela plataforma ZOOM.

A International Youth Fellowship acredita que através das palestras de educação emocional, os jornalistas terão a oportunidade de encontrar o equilíbrio para enfrentar as dificuldades e pressões da profissão no dia a dia, assim como as preocupações crescentes quanto ao futuro do jornalismo. O quarto encontro será na próxima segunda-feira (23.11), às 19h20min. e o tema abordado será “A arte de saber ouvir ”. O palestrante será o presidente do International Mind Education Institute, Dr. Jae Hong Kim.

O evento é gratuito. Para fazer sua inscrição, basta preencher o formulário abaixo. https://forms.gle/pXR2hGgav4mjmYHw8 Mais informações: https://www.facebook.com/groups/fjb2020 O que é a IYF? A IYF (International Youth Fellowship) – Comunhão Internacional de Jovens – com sede na Coreia do Sul, ativa desde o ano 2001, e no Brasil, ativa desde 2005, com o lema: Desafio! Mudança! União. Uma das principais ferramentas utilizadas por esta organização internacional, são as palestras de educação emocional, que têm contribuído muito para a construção de uma mentalidade forte e saudável para superar os desafios.

Por meio destas palestras aprende-se o auto desenvolvimento e como identificar e desenvolver o Auto-controle.

A organização, também oferece atividades educativas, culturais, e, principalmente, incentiva o trabalho voluntariado onde está presente e no exterior. – Onde encontrar a Organização IYF no Brasil: São Paulo: Avenida Imirim, 2496 Imirim, CEP: 02464-400 / Telefone: (11) 2256-0914 Campinas: Rua Ary Barroso, 405, Taquaral, Campinas – SP, 13076-110 / Telefone: / (19) 3381-7745 / (11) 99320-5621 São Bernardo do Campo: Rua: Báltico,147, Jardim do Mar – CEP:09750-490 /Telefone: (11) 99197-5177 / (11) 98939-9677 Zona Leste SP: Rua Fritz Johansen, 280, Parque Boturussu – CEP: 03805-110 / Telefone: (11) 97313-8808 / (11) 93427-9552 Rio de Janeiro: Estrada Rio-São Paulo, 421, Rio de Janeiro, RJ – CEP: 23087-005 / Telefone: (21) 99306-0111 Brasília: QND20, casa 20, Taguatinga – Brasília, DF / Telefone: (61) 99833-3478 PORTO ALEGRE: Rua Tarcila Moraes Dutra, 575, Porto Alegre, RS – CEP: 91170 -170 / Telefone: (51) 4066-2293 / (51) 98182-7788.

Assessoria de Imprensa

Postado por Carlos Frazão/JI