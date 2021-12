SEMJUV encerra atividades 2021 com passeio natalino pelas ruas de Parintins

A Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer de Parintins (SEMJUV) anuncia para o dia 22 de dezembro o encerramento das atividades 2021 com um passeio natalino, percorrendo várias ruas da cidade. Caminhando, de moto, bicicleta ou triciclo, a programação inicia às 18h, com concentração e saída da área do Bumbódromo, na rua Paraíba, com chegada na Catedral de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do município.

O professor Luan Cavalcante convida a população em geral a participar do evento que apresentará a sociedade parintinense, o público atendido pela secretaria por meio dos projetos “Dançando na Melhor Idade” e “Ginasticando”.

O professor também faz uma avaliação das atividades desenvolvidas pela secretaria em um ano de superação e de muito aprendizado. “Realmente foi um ano de muito aprendizado e de superação que mostra para a sociedade que a educação física não é só disputas esportivas. Os professores da SEMJUV ficaram três meses atuando no hospital Jofre Cohen, dando apoio à equipe médica na recuperação dos pacientes acometidos pela Covid-19. Na abertura das atividades realizamos competições inéditas no município, como o Circuito Trakking no Areal, 1ª Corrida Ciclística e Pedestre Cidade de Parintins, os projetos de combate à obesidade e ao sedentarismo, e o torneio intermunicipal para surdos, dentre outros, além do apoio as demais disputas esportivas”, enaltece.

Luan Cavalcante informa que após o passeio natalino, a equipe da SEMJUV, ao comando dos coordenadores Jamil Medeiros e Valdete Prestes, inicia o trabalho de avaliação técnica e a elaboração do calendário esportivo da secretaria para o ano de 2022.

Imagem: Zinho Inomata