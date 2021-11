SEMJUV encerra Novembro Azul com Aulão de Dança no ginásio

A Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer de Parintins – SEMJUV reúne os projetos “Dançando na Melhor Idade” e “Ginasticando” e convida a população para um Aulão de Dança em alusão ao Novembro Azul, à ser realizado no ginásio Elias Assayag, nesta sexta-feira, 26 de novembro, a partir das 17h, ao comando da professora Jaqueline Teixeira e dos instrutores Itamara Góes e Marden Rodrigues.

Jaqueline Teixeira informa que o evento é voltado a todas as idades. “Estamos desde já convidando as pessoas que estão sedentárias em casa, estressadas, cansada da rotina diária, para vim conosco no ginásio Elias Assayag, na sexta-feira, a partir das 17h, e fazer atividade física e aeróbica por meio da dança, melhorando sua qualidade de vida, tanto na parte física, emocional e psicologoca”, reitera a professora sobre a importância do evento.

De forma gratuita, os projetos da SEMJUV, “Ginasticando”, acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras no próprio ginásio Elias Assayag, nos horários, pela manhã (8h às 9h) e a tarde (17h às 18h) e o projeto “Vem Dançar na Melhor Idade” é realizado para o público acima de 60 anos, nas terças e quintas-feiras, no horário das 8h às 9h.

Texto: Kedson Silva

Foto: Arleison Cruz