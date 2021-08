SEMJUV Parintins comemora sucesso do projeto “Ginasticando” com programação especial

Para comemorar o primeiro mês e o sucesso do projeto “Ginasticando”, a Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJUV), realizou nesta sexta-feira, 20, no ginásio Elias Assayag, uma programação especial em meio aos mais de cento e cinquenta parintinenses inscritos no projeto que objetiva combater a obesidade, sedentarismo, estresse, dentre outras comorbidades, proporcionando uma melhor qualidade de vida à população através do step, dança, bastão e treino funcional.

Ministrado pelos professores de educação física, Jaqueline Teixeira e Ulisses Góes, o “Aulão” de comemoração programado pela secretaria, além de diversão em meio a atividades físicas, ofereceu aos alunos um cardápio com comidas funcionais, light, além de frutas e sucos naturais.

“Estou muito feliz de estar participando desse projeto, que é importante para os jovens e para as pessoas com mais idade, pois melhora a autoestima e a saúde, além de nos proporcionar novas amizades”, comemora a idosa Denise Nobre.

Segundo os coordenadores da SEMJUV, Valdete Prestes e Jamil Medeiros (foto), “esse retorno foi pensando nas pessoas que ficaram isoladas com a pandemia. Essa atividade física ajuda a população a obter saúde e vida longa. Chamamos os parintinenses que gostam de viver felizes e saudáveis para participar do projeto”.

De forma gratuita, o projeto acontece nas segundas, quartas e sextas-feiras, no próprio ginásio de esportes em dois horários: 8h às 9h e das 17h às 18h.

Kedson Silva/Parintins Em Destaque

Fotos: Arleison Cruz