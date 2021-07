SEMJUV Parintins inicia projeto para combater sedentarismo

A Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal da Juventude (SEMJUV) iniciou nesta quarta-feira, 07 de julho, no ginásio Elias Assayag, o projeto “Ginástica Para Todos”. De acordo com a professora Jackeline Teixeira, o projeto objetiva combater a obesidade, sedentarismo, estresse, dentre outras comorbidades, proporcionando uma melhor qualidade de vida à população através da atividade física e a dança.

De forma gratuita, as aulas acontecem nas segundas, quartas e sextas-feiras, no próprio ginásio de esportes em dois horários: 8h às 9h e das 17h às 18h. A coordenadora da SEMJUV, professora Valdete Prestes, informa que existem mais de 30 alunos inscritos e o projeto ainda dispõe de vagas pela parte da manhã e interessados de qualquer idade, tanto masculino como feminino, podem se dirigir até o ginásio Elias Assayag para fazer sua inscrição.

A coordenadora explica que “aos poucos estamos retomando as nossas atividades esportivas no município. Dentro do projeto, os alunos têm orientação e acompanhamento da equipe de professores de Educação Física da SEMJUV, respeitando todos os protocolos sanitários para sua realização, desde a chegada com uso de máscara, aferição de temperatura, mantendo o distanciamento social e o uso do álcool em gel 70%”.

