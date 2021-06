SEMJUV Parintins reativa projeto “Ginástica Para Todos” e inicia inscrições nesta segunda-feira (14)

Reformulado para atender todos os protocolos sanitários, a Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer (SEMJUV) anuncia a retomada do projeto “Ginástica Para Todos”. Com atividades por meio da dança na responsabilidade do professor Jamil Medeiros, as inscrições aos interessados iniciaram nesta segunda-feira, 14 de julho, a partir das 8h, no ginásio Elias Assayag.

De acordo com a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes, “o projeto é voltado para atender todos os públicos com atividades a serem feitos no próprio ginásio, respeitando os protocolos de saúde e proteção a Covid com aferição de temperatura, chegada com o uso de máscara e o uso de álcool em gel 70%”.

Para o idealizador do projeto, professor Jamil Medeiros, “aos poucos temos que retomar as atividades esportivas sob orientação do Comitê de Combate a Covid. A reativação desse projeto objetiva o combate a obesidade e ao sedentarismo no município”.

Durante a semana, os coordenadores e professores de educação física trabalharão visando a reativação e implantação de novos projetos para Parintins.

Foto: Kedson Silva