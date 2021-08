SEMJUV Parintins se prepara para retomada de atividades esportivas

Na expectativa da liberação de competições esportivas em Parintins, por parte do Comitê de Combate a Covid-19, a Secretaria da Juventude – SEMJUV finalizou na semana passada, o cronograma de atividades a serem realizadas no município até o mês de dezembro de 2021. De acordo com a coordenadora da SEMJUV, professora Valdete Prestes, “a equipe se preocupou em montar um cronograma especial visando atender todas as modalidades, naipes e categorias”.

Valdete Prestes parabeniza o trabalho e o sucesso da professora Jaqueline Teixeira e do professor Ulisses Góes, responsáveis pelo projeto “Ginástica Para Todos”, que acontece para quase cem inscritos, no ginásio de esportes Elias Assayag, nas segundas, quartas e sextas-feiras, com aulas de step, bastão e funcional.

Em comemoração ao Dia dos Pais, a Secretaria de Esportes anuncia a realização do I Torneio SEMJUV de Futebol, a ser realizado no dia 06 de agosto, no estádio Tupy Cantanhede, envolvendo as equipes convidadas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Saúde – SEMSA e da Secretaria de Educação SEMED. “O quadrangular festivo adotará todas as orientações da Vigilância Sanitária para segurança da nossa equipe de trabalho e dos pais/jogadores. Lembrando que o evento acontecerá sem a presença do público”, informa Valdete.

Programado até o mês de dezembro, as competições da secretaria envolvem as modalidades: atletismo, ciclismo, handebol, futebol de campo, futsal, voleibol de quadra e areia, futevôlei e queimada, além de apoio aos demais eventos patrocinados pela Prefeitura de Parintins.

Secom

Foto: Kedson Silva