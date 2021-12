Sempa, Cetam e Seap realizam curso de produção de hortaliças para 11 internos no presídio de Parintins

Da atual população carcerária de 30 internos em cumprimento de pena, 11 aprendem a preparar solo para a plantação, a fazer adubação, cuidado com pragas e doenças, para o cultivo de hortaliças. Com duração de 80 horas, o primeiro curso de Implantação e Manejo da Olericultura, ministrado pela engenheira agrônoma Wanderléia Ribeiro, na Unidade Prisional de Parintins, ocorre no período de 06 de dezembro a 06 de janeiro de 2022.

Com a finalidade de promover a ressocialização e a profissionalização dos reeducandos na produção de hortaliças, a iniciativa é da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa), do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. As aulas teóricas acontecem na Escola Municipal Vitório Barbosa, enquanto que as práticas serão em uma área no perímetro da Unidade Prisional de Parintins.

O curso oferecido pela Coordenação de Produção Vegetal da Sempa e Cetam atende ao Programa de Ressocialização “Trabalhando a Liberdade” da Seap. De acordo com o diretor da Unidade Prisional de Parintins, Tenente da Polícia Militar, Aluízio Cerdeira, os reeducandos adquirem qualificação para conseguirem atuar no mercado de trabalho e se reintegrarem à sociedade. Os 11 internos receberão certificados reconhecidos pelo Ministério da Educação.

Secom

Foto: Divulgação/Seap