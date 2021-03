Sempa e Conselho de Administração consolidam parceria e propõem curso de agronegócios

A elaboração de um Plano Estratégico para a autossustentabilidade na pecuária, agricultura, pesca e a proposta de Curso Técnico de Gestão de Agronegócios foram os temas debatidos em reunião da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) da Prefeitura de Parintins com o Conselho Regional de Administração (CRA-AM).

O encontro realizado no Auditório da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), na tarde desta quarta-feira (24), tratou do fortalecimento das atividades produtivas para protagonizar o empreendedorismo rural e promover o desenvolvimento econômico do município.

O secretário da Sempa, Tião Teixeira, o assessor técnico Sandro Martins e o analista em produção agropecuária, Gladimir Hauradou, discutiram com o representante do CRA-AM na Região Metropolitana e Interior, Inácio Borges, proposta de administração voltada ao produtor rural e ao agricultor familiar para tratar a propriedade como um empreendimento rural autossustentável.

“Os primeiros resultados são positivos para que a Sempa possa desenvolver um trabalho de gestão e a proposta do curso tecnológico em agronegócios vai alavancar o setor primário em Parintins, com mais conhecimento na pecuária e na agricultura”, ressaltou o secretário Tião Teixeira.

O secretário disse que recebeu orientação do prefeito Bi Garcia para trabalhar as parcerias institucionais buscando mais êxito na administração.

O representante do CRA-AM, Inácio Borges, reforça que o Conselho de Administração tem uma visão muito ampla de capacitação, de inserir o profissional certo no lugar certo, seja na indústria, no comércio ou no setor primário. “Eu vejo com o secretário Tião Teixeira e sua equipe técnica que é possível nós fazermos um trabalho de qualidade, com técnicas profissionais e de gestão, acima de tudo. Não há resultado se não houver gestão”, avalia Inácio.

SECOM/SEMPA

Foto: Peta Cid