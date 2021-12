Sempa e Idam elaboram plano de trabalho para manejo do pirarucu no Paraná de Parintins e Lago do Máximo

A Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) definiu áreas estratégicas de atuação, com o objetivo de promover o ordenamento pesqueiro em duas áreas: o Paraná de Parintins e o Lago do Máximo, com o manejo da espécie pirarucu. A ação é articulada com a Gerência de Apoio de Pesca e Aquicultura (Geape) do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), por meio do Acordo de Cooperação Técnica com a Prefeitura de Parintins.

Durante o segundo dia da 35ª Exposição Feira Agropecuária de Parintins (Expopin) no dia 29 de novembro, o titular da Sempa, Tião Teixeira, acompanhado do subsecretário, José Cursino, reuniram com os engenheiros de pesca, Daniel Borges, gerente da Geape, Larissa França, Sandrelly Inomata e o estágio Tiago Mourão. Outro encaminhamento foi diagnóstico da piscicultura em visita aos produtores em Parintins, com a realização de senso aquícola via parceria da Sempa com o Idam.

O gerente da Geape do Idam, Daniel Borges, afirmou que o foco é o manejo do pirarucu e a ampliação da piscicultura. “O Governo do Amazonas e a Prefeitura de Parintins vão atuar para o ordenamento pesqueiro do Paraná de Parintins e o Lago do Máximo, com o manejo do pirarucu nessas áreas. Vamos visitar os piscicultores, saber como encontra-se a produção, verificar as demandas, em dezembro. Para pensarmos em projeto de ampliação, precisamos conhecer é a situação da piscicultura no município”, frisou.

O secretário de produção, Tião Teixeira, garantiu que unir forças com o Idam renderá bons resultados tanto na pesca quanto na piscicultura no ano de 2022. “O prefeito Bi Garcia determinou que buscássemos esse estreitamento institucional. Conversamos com os engenheiros de pesca, para elaborarmos um plano de trabalho. Também solicitamos investimentos do Governo do Amazonas na reativação da Unidade de Produção de Alevinos (UPA), na comunidade do Açaí, para impulsionarmos a piscicultura”, salientou.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, determinou que a Sempa esteja empenhada com a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) e o órgão de assistência técnica de extensão rural, para o desenvolvimento agropecuário de Parintins, com fins de fomentar a economia do município. A Sempa e o Idam alinham atividades conjuntas de mecanização agrícola para atendimento aos produtores rurais e agricultores familiares. O plano de trabalho operacional é montado para ampliação das ações das instituições em 2022.

Foto: Pedro Coelho/Assessoria de Comunicação da 35ª Expopin