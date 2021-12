Sempa orienta Grupo Banananitas para criação de aves de corte, produção de ovos e abatedouro

Após o êxito da produção de melancia com mecanização agrícola e sistema de irrigação em consórcio de 24 agricultores, o Grupo Bananitas implanta galpões para a criação de aves de corte, de postura e abatedouro. A atividade de avicultura é executada por sete famílias na comunidade Santo Antônio do Murituba, na divisa do Amazonas com o Pará, com apoio da Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa).

A presidente do Grupo de Fortalecimento da Agricultura Familiar da comunidade Santo Antônio do Murituba – Banananitas Beneficiamento, Marta Bentes, firmou mais uma parceria com o prefeito de Parintins, Bi Garcia, e o secretário municipal de produção rural, Tião Teixeira, para colocar em prática o projeto. Uma equipe da Sempa realizou a primeira visita técnica às sete famílias na comunidade, no dia 09 de dezembro.

Os produtores receberam orientações dos zootecnistas Kaila Cerdeira, Weiller Dray e do chefe de Departamento de Agricultura, Suelton Leite. “Ouvimos a meta de produção das sete famílias que repassaram a demanda para a gente. Em cima das necessidades, vamos dimensionar as instalações, tanto os galpões de aves de postura e corte, como também o tamanho da área do abatedouro, fazer toda a parte de orçamento”, explica Kaila Cerdeira.

Texto e foto: Secom