Sempa pleiteia adesão de Parintins ao Selo Arte para comercialização nacional de produtos agropecuários

A Prefeitura de Parintins trabalha na adesão de agroindústrias familiares ao Selo Arte do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), para a abertura de mercado nacional aos produtos de origem animal: queijos, produtos carneos (linguiça, embutidos, salame), leite e mel. A primeira etapa consistiu em visita de levantamento aos empreendimentos locais com Selo de Inspeção Municipal (SIM).

As tratativas são realizadas pela Secretaria Municipal de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), por meio da Gerência de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Gipoa). A expectativa é legalizar mais de 20 agroindústrias familiares de Parintins para comercializarem os produtos em todo território brasileiro.

A Sempa reuniu com a Gipoa, representada pela médica veterinária, fiscal agropecuária da Adaf, Lilian Toffanetto, e o engenheiro de pesca, agente de fiscalização, Carlos Queiroz, para alinhar a adesão dos estabelecimentos de Parintins. A equipe da Sempa e da Adaf realizou visita aos produtores locais com o selo do SIM expedido pela Prefeitura de Parintins, que se enquadram dentro dos requisitos para obter a certificação.

Foto: Deyserreen Costa/Adaf