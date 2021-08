SEMSA Parintins é campeã do quadrangular em comemoração ao Dia dos Pais

Com a vitória pelo placar de 2 a 0 em cima do Corpo de Bombeiros, com gol de Alessandro Augusto e Rai Góes, os pais/atletas da Secretaria Municipal de Saúde de Parintins – SEMSA, sagraram-se campeões do quadrangular esportivo em comemoração ao Dia dos Pais realizado pela equipe da Secretaria de Esporte do Município – SEMJUV, nesta sexta-feira, 06 de agosto, no Estádio Tupy Cantanhede – o Tupyzão. No primeiro jogo, a equipe campeã da noite, venceu o selecionado da Polícia Militar por 2 a 1, com destaque para o gol do médico Adelson Sarraff de fora da área.

“Primeiramente agradeço a Deus pela saúde e pela vida de todos. Parabenizar a Prefeitura, a equipe da SEMJUV, a toda equipe da SEMSA que tivemos dois anos difíceis em meio a essa pandemia lutando para salvar vidas, tivemos algumas perdas de amigos e por eles, estamos aqui hoje comemorando esse título no retorno das atividades do município”, enaltece o capitão da equipe vencedora da noite, André Magalhães.

A coordenadora da secretaria, professora Valdete Prestes, parabeniza a equipe de da SEMJUV e agradece ao prefeito Bi Garcia e as instituições (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SEMED e SEMSA), assim como, os árbitros Josimar Pereira, Ruzane Pontes, Wellque Matos e Edivan Santarém que foram importantes para que o momento festivo acontecesse.

Sem a presença do público, com acesso limitado somente aos pais/atletas, atendendo todas as recomendações sanitárias. Os jogos de confraternização marcaram oficialmente o início do calendário esportivo da SEMJUV.

Resultado Final

1° SEMSA (Campeão)

2° Corpo de Bombeiros (Vice)

3° Polícia Militar

4° SEMED

Texto: e foto: Kedson Silva/SEMJUV