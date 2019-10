Senado garante mais recursos para o AM

O Senado aprovou o texto que fala sobre a partilha dos recursos do megaleilão do pré-sal. A proposta foi aprovada por unanimidade no plenário. 68 parlamentares estavam presentes. Um único destaque foi apresentado e ele foi rejeitado. Agora, o projeto segue para sanção presidencial. ⭕ Na comissão Pela manhã, a discussão foi na comissão de assuntos econômicos do Senado. O relator do texto, o senador do Amazonas, Omar Aziz, não fez mudanças na proposta que veio da Câmara. A ideia, segundo o parlamentar, era agilizar a aprovação da partilha. ⭕ Debate acalorado Apesar da posição do relator, houve debates. O mais acalorado girou em torno de uma proposta que ampliaria a parcela destinada aos estados do Norte e do Nordeste. O argumento usado pelo senador que fez a sugestão foi de que o acordo de divisão dos recursos alcançado na Câmara privilegia mais o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste do país. ⭕ Divisão O projeto vai destinar 30 por cento do que a união arrecadar com o megaleilão do pré-sal para estados e municípios. O governo do Amazonas e as prefeituras devem receber cerca de R$ 700 milhões. O senador Plínio Valério afirmou que a divisão do recurso poderia ter sido melhor, mas disse também que do jeito que passou foi de bom tamanho. “Se a gente mexe no texto, volta pra Câmara Federal e lá eles vão levar mais de um ano”, acrescentou. ⭕ Ministro em Manaus O ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque, chegou ontem a Manaus acompanhado do deputado federal Capitão Alberto Neto para tratar sobre demandas dos setores energéticas e minerais no Amazonas. O ministro participa na manhã desta quarta-feira (16) da cerimônia que marca o início das obras da Eneva, companhia brasileira responsável por explorar gás no Campo de Azulão, no município de Silves. A tarde inaugura do cabeamento aéreo que levará energia de Manaus para o interior. ⭕ Tiracolo Alberto Neto foi o único parlamentar da bancada federal que veio na comitiva do Ministro de Minas e Energia para participar dessa agenda positiva para o Amazonas. O projeto irá gerar 1.000 empregos durante as obras. ⭕ Parceria Ontem o ministro participou de uma reunião com o governador Wilson Lima sobre o apoio e novos investimentos para desenvolver outras matrizes econômicas no Estado. “Trabalhando em parceria vamos conseguir desenvolver econômica e socialmente regiões que ainda carecem de saúde de qualidade e boa infraestrutura, por exemplo”, afirmou Wilson Lima. ⭕ Matrizes econômicas O governador e o ministro também discutiram temas como exploração do potássio em Autazes, e investimentos em energia fotovoltaica, principalmente em áreas rurais, transformação da exploração garimpeira já existente em mineração sustentável assim como a proposta de rebaixamento da linha de transmissão Tucuruí-Manaus para os municípios nesse trajeto. ⭕ Cidadão Amazonense I Ontem (15) a Assembleia do Amazonas aprovou o Título de Cidadão do Amazonas ao vice-presidente da República, General Hamilton Mourão (PRTB). A proposta, de autoria do deputado estadual Cabo Maciel (PL), foi aprovada nesta terça-feira. ⭕ Cidadão do Amazonas II A Casa Legislativa também aprovou a concessão de Título de Cidadão do Amazonas ao Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. O ministro receberá a honraria por iniciativa do presidente da ALEAM, Josué Neto (PSD). Josué Neto destacou os relevantes serviços realizados por Fux na área jurídica, como magistrado e em particular na defesa de questões relacionadas à Zona Franca de Manaus (ZFM). ⭕ Relevantes Serviços O Título de Cidadão do Amazonas tem como finalidade homenagear personalidades que tenham prestado ao Estado “relevantes serviços, em qualquer campo de atividade, pessoal e diretamente”.