Servidores da saúde de Parintins fazem manifestação contra congelamento de salários anunciado por Wilson Lima

Servidores estaduais dos hospitais da cidade se reuniram na frente do Hospital Jofre Cohen para uma manifestação contra o PL N°09/2019 que congela os salários dos servidores até 2021, de autoria do Governo Wilson Lima.

Com cartazes e gritos de ordem, os trabalhadores pedem a revogação total do projeto de lei elaborado pelo Governo do Estado e aprovado pela Assembléia Legislativa.

“É o momento de cobrar a revogação dessa lei que fere profundamente os direitos dos servidores estaduais. Não podemos pagar pela má gestão dos recursos públicos e pela corrupção de políticos descompromissados com a saúde do nosso estado, disse Ronaldo Rebouças, um dos líderes do movimento em Parintins.

A manifestação é feita em apoio a Assembleia geral de servidores que acontece em Manaus, em frente a Arena Amadeu Teixeira.

Evair Lopez/amempauta.com.br