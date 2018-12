SESI PARINTINS Campeão na categoria INSPIRAÇÃO do CORE VALUES

O Torneio de Robótica FIRST LEGO League é um programa internacional voltado para crianças de 9 a 16 anos, criado para despertar o interesse dos alunos em temas como ciência e tecnologia dentro do ambiente escolar.

Esse ano o tema da temporada foi INTO ORBIT “EM ÓRBITA” como ajudar os astronautas em uma viagem de um ano no espaço.

O Regional do torneio de Robótica desse ano aconteceu em Manaus no Clube do Trabalhador- Sesi e contou com 30 equipes de toda a Região Norte.

E contou com a presença da Equipe LEGO MASTER da ESCOLA SESI PADRE Francisco Luppino que já participa a 4 anos, esse ano nossas crianças com o Projeto: DAS PATAS DAS LARGATIXA: A TECNOLOGIA DOS NATUBOS DE CARBONO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES FÍSICAS DOS ASTRONAUTAS.

A EQUIPE OBTEVE o 1 lugar na categoria INSPIRAÇÃO do CORE VALUES E ficou como suplente das 5 equipes classificadas para o Nacional que acontecerá em março de 2019 no RJ.

Parabenizamos todos os pré adolescentes, pais, mentores e técnicos.

tecnico:Helyssandro Tavares Freitas

vice- técnico:Adson Figueiredo

Mentores:

Jacikelly Dacio

Clodoaldo Oliveira

Paula Mara

Jocifran Ramos

ALUNOS:

Ana Carolina

Fábio Junior

Patrick Cruz

Maria Vitória

Thais Vasconcelos

Yza Mell

Mariah Carvalho

Gloria Letícia

Raina Melissa

Por Helyssandro Tavares

Postado por Carlos Frazão/JI