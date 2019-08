Sessão Itinerante: vereadores vão ao Mocambo para ouvir moradores

A sessão itinerante no Mocambo foi uma propositura do vereador Renei Mocambo (PR), na tentativa de aproximar a comunidade ao legislativo parintinense. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara, Telo Pinto (PSDB), e contou com os vereadores, Vanessa Gonçalves (PROS), Afonso Caburi (PTB), Cabo Linhares (PATRIOTA), Tião Teixeira (PTB), Gelson Moraes (PSD) e Renei Mocambo (PR). O vice-prefeito Tony Medeiros (PSD) representou o prefeito Bi Garcia.

Com o objetivo de discutir aspectos do planejamento, investimento, saúde, educação, produção de demais assuntos de interesse da Agrovila do Mocambo do Arari, a Câmara Municipal de Parintins realizou na localidade uma sessão itinerante na manhã desta sexta-feira, 02 de Agosto. A solenidade contou com participação de vereadores, representantes do executivo, órgãos de fiscalização e desenvolvimento do município e comunitários locais.

Órgãos como Defensoria Pública, Comissariado da Infância, Polícia Cívil, Conselho Tutelar e Secretaria Municipal de Meio Ambiente também participaram da sessão e aproveitaram a oportunidade para realizar atendimentos aos comunitários do Mocambo.

Demandas

Durante a sessão, os comentários aproveitaram para expor dificuldades e cobrar providências.

O professor da comunidade do São Tomé, Neivaldo Maia, afirmou que o setor primário está esquecido na agrovila, em especial a precariedade das estradas que dificulta o escoamento da produção. Ele pediu a execução de projetos e recursos para o interior e denunciou pesca predatória no período do verão. Ele concluiu sua fala parabenizando a iniciativa dos vereadores e propôs duas sessões itinerantes nas comunidades polos (uma a cada semestre do ano).

No setor da educação, o morador do Remanso, Raimundo Jorge Corrêa, pediu reforma para a escola. Ele denunciou que há mais de três anos a comunidade está sem luminárias, porém os comunitários continuam pagando taxas de iluminação pública. Agentes da saúde levaram um cartaz cobrando o recurso para a construção da UBS (Unidade Básica de Saúde), que segundo eles, foi desviado.

Respostas aos comunitários

Após todas as demandas expostas, os vereadores puderam apresentar respostas e encaminhar possíveis soluções. O presidente Telo Pinto informa que um documento será elaborado e segue para análise dos vereadores para que se monte um lista de prioridades e atividades. “A assessoria da Câmara estratifica as reivindicações de cada setor, exemplos, Amazonas Energia, Idam, Prefeitura… todas os órgãos que foram citados aqui. Nós vamos mandar ofício da Câmara Municipal informando que essas demandas não estão sendo atendidas aqui na região do Mocambo. Vamos cobrar que eles façam o trabalho de execução, de atendimento das demandas da população”, garantiu Telo.

Para o edil Renei Mocambo, a sessão atingiu o objetivo proposto e deu voz ao Mocambo. “Trazendo a Câmara aqui nós vimos um resultado muito positivo, porque eles (comunitários) tiveram a oportunidade de apresentar todas as suas reivindicações”, ressaltou. Em seu pronunciamento, o membro do Legislativo destacou o quanto a agrovila sofreu com a administração passada. Ele apontou o desvio de recursos da escola da comunidade do Marajá e cerca de R$500 mil da UBS no Mocambo, que até hoje não foi construída.

O vice-prefeito Tony Medeiros conversou com os comunitários e anotou as demandas apresentadas. Ele informou que o executivo municipal vai analisar as reivindicações e fazer o possível para apresentar soluções. “Eu vou pessoalmente visitar a área do Mocambo”, disse ele durante seu pronunciamento.

A sessão itinerante nas comunidades de Parintins é uma proposta do vereador Telo Pinto, que busca ouvir a voz da população da zona rural do município. Zé Açú e Caburi já receberam o evento. A previsão é que a próxima aconteça na área do Tracajá, no mês de outubro.

Texto: Eldiney Alcântara

Foto: Simone Brandão