Sessão Remota da CMP aprova várias proposituras

Vereador Beto Farias (Republicanos)

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

20ª Sessão Remota – 30 de Junho (Terça-Feira)

A Câmara Municipal de Parintins chega a 20ª Sessão Remota, nesta terça-feira (30/06). Em pequeno expediente foram aprovadas 15 proposituras, sendo 07 Requerimentos e 08 Indicações, listados a seguir:

REQUERIMENTO Nº 110/2020 de AUTORIA VER. BETO FARIAS (REPUBLICANOS)

DESTINO: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

ASSUNTO: Manutenção, troca das luminárias e melhorias da rampa que dá acesso a Comunidade de Santa Rita da Valeria

REQUERIMENTO Nº 111/2020 de AUTORIA: VER. BERTOLDO PONTES (PSL)

DESTINO: Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

ASSUNTO: Operação tapa buraco, recapeamento asfáltico e da rua Francisco Xavier no conjunto da Sham, bem como capina do campo situada na via

REQUERIMENTO Nº 112/2020 de AUTORIA: VER. CABO LINHARES (PSL)

DESTINO: Prefeitura Municipal de Parintins, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

ASSUNTO: Operação Tapa Buraco na Rua Fortaleza, no Bairro João Ribeiro, com urgência

REQUERIMENTO Nº 113/2020 de AUTORIA: VER. CABO LINHARES (PSL)

DESTINO: Executivo Municipal

ASSUNTO: Construção do castelo e a compra de uma nova Caixa d’água para a comunidade do São Pedro do Mocambo do Arari

REQUERIMENTO Nº 114/2020 de AUTORIA: VER. TELO PINTO (PSDB)

DESTINO: Prefeitura Municipal de Parintins, através do setor de Iluminação Pública

ASSUNTO: Extensão da linha de alta tensão no bairro Pascoal Alaggio direto até o bombeamento de água do local

REQUERIMENTO Nº 115/2020 de AUTORIA: VER. TIÃO TEIXEIRA (DEM)

DESTINO: Prefeitura de Parintins

ASSUNTO: Expansão da rede hidráulica do sistema de abastecimento de água da comunidade Nossa Senhora da Saúde – Canarinho para a comunidade Monte Sinai

REQUERIMENTO N° 116/2020 de AUTORIA: VER TIÃO TEIXEIRA (DEM)

DESTINO: Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed)

ASSUNTO: Reforma e ampliação da Escola Municipal São Raimundo do Gregoste, no Rio Uaicurapá

INDICAÇÃO Nº 088/2020 de AUTORIA: VER. VANESSA GONÇALVES (PP)

DESTINO: Governo do Estado do Amazonas, por meio do Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor (Procon-AM)

ASSUNTO: Fiscalizações em Parintins para o cumprimento da Lei Estadual 5.145/2020, que veda a majoração do preço de produtos ou serviços. Em nome da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara de Parintins, informa também o Ministério Público e Defensoria Pública do Amazonas sobre esta pauta

INDICAÇÃO Nº 089/2020 de AUTORIA: VER. VANESSA GONÇALVES (PP)

DESTINO: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

ASSUNTO: Limpeza de bueiros no Residencial Vila Cristina

INDICAÇÃO Nº 090/2020 de AUTORIA: VER. VANESSA GONÇALVES (PP)

DESTINO: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

ASSUNTO: Melhorias na estrada que interliga os Distritos de Caburi e Mocambo

INDICAÇÃO Nº 091/2020 de AUTORIA: VER. VANESSA GONÇALVES (PP)

DESTINO: Empresa Amazonas Energia

ASSUNTO: Inclua toda a extensão das Comunidades do Moriá (Rio Mamuru), São João do Jacu e Cabeceira da Ribeira (Lago do Caburi) no cronograma de distribuição de energia referente ao Programa Luz Para Todos

INDICAÇÃO Nº 092/2020 de AUTORIA: VER. VANESSA GONÇALVES (PP)

DESTINO: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) e Setor de Iluminação Pública

ASSUNTO: Instalação de luminárias na Praça da Comunidade Rural Vila Batista

INDICAÇÃO Nº 093/2020 de AUTORIA: VER. BERTOLDO PONTES (PSL)

DESTINO: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

ASSUNTO: Operação tapa-buraco na entrada do porto da cidade

INDICAÇÃO Nº 094/2020 de AUTORIA: VER. BERTOLDO PONTES (PSL)

DESTINO: Gerência da Manaus Energia

ASSUNTO: esclareça o motivo de tantos ruídos provocados pelo som excessivo dos motores da usina hidrelétrica de Parintins.

INDICAÇÃO Nº 095/2020 de AUTORIA: VER. BERTOLDO PONTES (PSL)

DESTINO: Prefeitura Municipal de Parintins, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp)

ASSUNTO: Operação tapa-buracos nas ruas Furtado Belém e Sá Peixoto

Fonte: Assessoria de Imprensa da CMP

Publicado por Carlos Frazão