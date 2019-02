Setor primário é agenda prioritária da Mesa Diretora da Câmara de Parintins

Durante os dois primeiros anos de mandato, os vereadores Telo Pinto (PSDB), atual presidente da Câmara Municipal de Parintins, Marcos da Luz (PRB), vice-presidente, e Tião Teixeira (PTB), primeiro secretário, voltaram à atenção e preocupação ao setor primário. Os membros da nova Mesa Diretora da Casa Legislativa discutiram políticas de fortalecimento do campo, na quarta-feira (13).

Na pauta do encontro dos parlamentares, destacaram-se as dificuldades, os desafios e os atores envolvidos. Na sexta-feira (15), os vereadores participam de reunião na sede da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), em Parintins, para debater propostas prioritárias em prol ao crescimento do setor primário do município. Para essa discussão, serão convocadas outras instituições.

A finalidade do encontro na Embrapa é traçar uma agenda positiva do Executivo Estadual e Municipal, junto com instituições públicas e privadas, com estratégias de desenvolvimento, para ser apresentada ao Governo do Amazonas. Os vereadores têm audiência na Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), em Manaus, agendada para a próxima quarta-feira, (20).

Assessoria da CMP