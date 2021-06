Setor Primário: Prefeitura de Parintins incentiva plantio biodiverso no Caburi

Com o objetivo de alavancar o setor primário, o prefeito em exercício de Parintins, Mateus Assayag (PL), acompanhado de equipe técnica, esteve na manhã desta quarta-feira (09) no distrito do Caburi. Assayag reuniu com produtores da cooperativa local (Coop Caburi) para desenvolver um sistema de plantio biodiverso, que aposta na produção de vários tipos de cultivo em uma única área.

A visita contou com avaliação técnica de especialistas na área da agricultura da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento (Sempa), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP) e contará com apoio da Secretaria de Estado de Produção Rural do Amazonas (Sepror).

Mateus Assayag explica que é preciso dar estrutura, logística e orientação técnica para que o setor primário possa crescer no município. “Essa é uma luta que a gente vem levando, que é potencializar o setor primário de Parintins, uma das grandes alternativas econômicas pra que a gente possa desenvolver o nosso município, gerando emprego e renda na zona rural”, disse Mateus.

A área de aproximadamente 20 hectares reúne um cultivo diversificado de mandioca, graviola, pimenta do reino, guaraná, abacaxi, açaí, côco e pupunha. A ideia é ter uma produção variada que possa atender uma demanda coletiva de alimentos. “A gente está tendo apoio do poder executivo e da Câmara de Parintins que está trazendo corpo técnico para dar apoio à cooperativa e ao setor primário do Caburi. Isso é louvável, é o que estava faltando. A gente agradece a Prefeitura de Parintins em nome do prefeito Bi Garcia”, destacou o produtor e presidente da Coop Caburi, Geandro Nascimento.

A iniciativa foi elogiada pelo coordenador da Embrapa, Jeferson Macedo. Ele destacou que é preciso haver um trabalho cuidadoso para aproveitar bem a diversidade da plantação. “Naturalmente que precisam de uma orientação técnica e esse é um dos objetivos dessa visita multinstitucional com apoio da Prefeitura de Parintins. A gente já está fazendo alguns arranjos, futuros treinamentos, capacitações e acompanhamento técnico”, adiantou.

Assistência Técnica

No dia 19 de junho, a Prefeitura de Parintins, com apoio de órgãos parceiros, vai realizar palestras e atividades de campo no Distrito do Caburi para orientar os produtores da cooperativa. A iniciativa vai se tornar constante para orientar os trabalhos e melhorar a produtividade do setor primário no distrito do Caburi.

Eldiney Alcântara/SECOM

Fotos: Júnior Preto