Silas Câmara cumpre agenda de trabalho em Parintins

O deputado federal Silas Câmara (PRB) estará em Parintins para o cumprimento de agenda de trabalho neste sábado, dia 25 de janeiro. No município, o parlamentar fará uma série de encontros.

Às 18h, o deputado reúne com pescadores e lideranças da pesca, na Associação dos Pescadores Artesanais. Em seguida, às 19h, Silas Câmara reúne com lideranças da Igreja Assembleia de Deus e líderes da Associação dos Pastores Evangélicos de Parintins, no Centro do Idoso Pastor Lessa. Fechando a agenda, o deputado federal reúne com o prefeito em exercício Tony Medeiros, secretários municipais e vereadores, na Prefeitura.

Emendas

Para o município, Silas Câmara destinou, de 2017 a 2020, R$ 3 milhões em emendas. O recurso foi destinado para a aquisição de quipamentos para atenção básica, construção da Cidade da Criança do Caburi, custeio da saúde de média complexidade, incremento para o custeio da saúde básica, aquisição de mobiliário escolar, aquisição de material escolar.

SECOM