Silas Câmara cumpre agenda em Parintins, destaca a confiança na administração de Bi Garcia e anuncia R$ 10 milhões em investimentos

O deputado federal Silas Câmara (Republicanos) esteve, no sábado (25), na cidade de Parintins cumprindo agenda de visitas.

Na cidade, o parlamentar foi recepcionado pelo prefeito em exercício Tony Medeiros e representantes da sociedade civil.

O deputado esteve na associação dos pescadores e pescadoras artesanais de Parintins, no bairro Itaúna I, ouviu demandas e reafirmou o compromisso com a classe. Em seguida, esteve no centro do Idoso Pastor Lessa em reunião com os pastores da igreja Assembléia de Deus de Parintins.

Para fechar os encontros da visita, o deputado reuniu com o prefeito em exercício Tony Medeiros e com secretários do governo municipal para discutir a aplicabilidade de emendadas parlamentares.

“Eu começo esse ano com R$ 10 milhões em investimentos no município. 5 para a saúde e 5 para a educação, mas também temos outros desafios que não deram para concluir no ano passado, como a construção de 6 creches, atendendo ao prefeito Bi Garcia que sempre apresenta inúmeros projetos em suas idas a Brasília”, disse o deputado Federal Silas Câmara.

Durante reunião, comandada por Tony Medeiros, o parlamentar reforçou a confiança em destinar recursos ao município por ver que são aplicados corretamente. Ele destacou que de 2017 a 2020, R$ 3 milhões em emendas vieram para Parintins e foram destinadas para a aquisição de equipamentos para atenção básica, construção da Cidade da Criança do Caburi, custeio da saúde de média complexidade, incremento para o custeio da saúde básica, aquisição de mobiliário escolar e aquisição de material escolar.

SECOM

Foto: Yuri Pinheiro