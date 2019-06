Simplesmente, Márcia!

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Uma mulher apaixonada por sua terra, sua cultura e seu folclore.

Márcia Nogueira, parintinense, radicada em São Paulo, atua na Agência Maná Produções, junto com o marido André Guimarães. É uma das colunistas mais lidas dos nossos jornais impresso e on-line. Atualmente, devido ao grande volume de trabalho e estudos, a mãe do Miguel, tem pouco tempo para se dedicar às crônicas inteligentes que eram postadas nos nossos jornais. Marcinha, como sempre a tratei, minha amigona desde os tempos da gerência no Amazon River Hotel, Mestre em Administração de empresas, hoje se dedica unicamente na busca de recursos para nosso festival, pela empresa Maná, e num rápido bate-papo, ela é meu Destaque desse Festival 2019.

Márcia com o marido André e o filho Miguel.

JI – MARCINHA, COMO VAI SUA VIDA NA CAPITAL PAULISTANA?

M – Vai realmente muito bem. Eu amo São Paulo, o ritmo, a gastronomia, a força cultural da cidade e a diversidade étnica. Identifico-me em muitos aspectos com a cidade por conta de sua multiculturalidade.

JI – QUAL SEU ENVOLVIMENTO JUNTO COM O ANDRÉ GUIMARÃES, PELO NOSSO FESTIVAL DE PARINTINS?

M – Meu envolvimento é de 100%. Atuo diretamente na área comercial deste projeto que tanto amo. Faço atendimento aos patrocinadores, atendimento direto as Associações Folclóricas e suporte nas demandas junto ao Governo Federal.

JI – COMO CONCILIA SEU TEMPO DE MÃE DO MIGUEL, EMPRESARIA, ESTUDANTE E MEMBRO DA MANÁ PRODUÇÕES ARTISTICAS E PRODUÇÃO?

M – Concilio fazendo administração do tempo. Focando no que é prioridade e nos objetivos que tracei para minha vida.

Por Carlos Frazão/JI