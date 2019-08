“SIMPLESMENTE PARINTINS”, a revista dos parintinenses foi lançada oficialmente

Tweet no Twitter

Surge em Parintins, um novo conceito em publicidade, uma revista genuinamente parintinense, voltada para a valorização e reconhecimento da nossa gente.

Na segunda feira dia 29 de Julho, houve o lançamento oficial no Contemporâneo Festas e Eventos, com a presença de políticos, autoridades, imprensa e empresários da cidade.

A revista já é um sucesso, pois trouxe várias inovações neste segmento, e um deles é, duas revistas em uma, os editores da revista Neto Ramos e Sara Sampaio, esta que é parintinense, nos conta que decidiram fazer isso, porque, “em Parintins sempre existe o contrário, tudo aqui tem dois lados, o santo e o profano, existem duas cores, dois bois, duas paixões, a cidade é dividida ao meio” comenta Sara.

Daí então surgiu essa ideia, aonde você pode ler a revista de trás pra frente, ou de frente para trás. E sem falar na qualidade do material, algo de altíssimo nível, desde a gramatura do papel ao acabamento, “trouxemos o que há de mais sofisticado hoje no mundo da impressão, pois Parintins merece um veículo de publicidade a sua altura” ressalta Neto.

A revista homenageia como capa e matéria principal, o empresário Nonato Caldeira que é parintinense e tem uma das mais lindas histórias de superação e sucesso da cidade, sendo hoje o maior empresário do estado do Amazonas na área de segurança privada, mas nem sempre foi assim, começou vendendo picolé e banana pelas ruas de Parintins.

Também tem uma tradição muito forte dentro do boi Caprichoso sendo um dos primeiros Tuxauas do Bumbá.

A revista já circula na cidade com distribuição gratuita, se você quiser ter acesso ao material basta entrar em contato pelo (92) 99353-1743.

A próxima edição será lançada no final do ano e será uma edição especial.

Revista Simplesmente Parintins, genuinamente parintinense, contando histórias da nossa gente.

NR: NO SITE www.ojornaldailha.com AS IMAGENS DO COQUETEL DE LANÇAMENTO DA REVISTA NA SEÇÃO GALERIA DE FOTOS.

Publicado por Carlos Frazão/JI

