Síndrome Respiratória Aguda Grave tem 1,2 mil casos registrados no AM, diz FVS

Vinte novas notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) foram registradas em menos de uma semana no Amazonas, informou a 29ª edição do Boletim Epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), divulgada nesta segunda-feira (6/05) pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). O número geral de casos de SRAG subiu de 1.276 para 1.296.

Em relação aos casos de H1N1, o boletim informa que permanecem os 120 casos confirmados este ano no Estado, com 34 óbitos. O último caso confirmado foi no dia 5 de abril de 2019 e o último óbito em 28 de março de 2019. Em Manaus, são 26 óbitos por H1N1. No interior, continuam três casos em Manacapuru, além de Parintins, Itacoatiara, Japurá, Urucurituba e Maués, com um caso cada.

Já o Vírus Sincicial Respiratório (SRV) subiu de 296 casos confirmados entre um boletim para 328 casos nesta edição. O número de óbitos é de 30 casos, sendo 26 em Manaus.

Não há alteração no número de óbitos por outros vírus respiratórios: 2 por Parainfluenza tipo 3 e 1 pelo vírus Metapneumovírus (em Manaus); e um óbito por Influenza A não subtipável registrado no município de Maués.

Conforme o boletim, dos 68 pacientes graves que evoluíram para óbitos, entre fevereiro a abril de 2019, 62 deles faziam parte de grupo de risco mais suscetíveis, o que corresponde a 91%, com destaque para crianças menores de 5 anos, idosos, pessoas com diabetes, pneumopatas, pessoas com obesidade e neuropatas.

