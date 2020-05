Síndromes respiratórias representam 90% dos chamados à Central de Resgate de Parintins

A Central de Resgate da Prefeitura de Parintins, inaugurada há 20 dias pelo prefeito Bi Garcia, já atendeu aproximadamente 630 ocorrências no município. Desse total, cerca de 90% (565 chamadas) são relacionadas às pessoas com alguma síndrome respiratória e que precisam de atendimento urgente.

O município implantou a Central de Resgate para dar celeridade e segurança aos que utilizarem o serviço contando com duas ambulâncias novas e equipe qualificada para atender aos chamados. Componentes do grupo Anjos da Vida foram contratados para atuar nas remoções.

Membro da equipe, a socorrista Deidra Cândido ressalta a eficácia dos serviços que a central de resgate representa para toda a comunidade de Parintins.

“Esse trabalho centraliza as informações referentes às emergências, o que proporciona respostas mais rápidas aos chamados. Notamos que a grande maioria dos atendimentos são de pessoas que afirmam estar com algum sintoma da Covid-19. A menor parcela são de pessoas com outros problemas clínicos ou acidente de trânsito que ainda acontecem com frequência”, relatou.

A central de resgate da Prefeitura de Parintins tem como sede o Centro de Saúde do Bumbódromo e pode ser acessada pelo telefone 192.

SECOM