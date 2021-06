Soamar Parintins reelege Nelson Brelaz e modelo de eleição será adotado pela nacional

Na manhã desta terça-feira, 1° de junho o Presidente foi recebido pelo capitão, André Vieira da Agência Fluvial de Parintins, para tratar da Ata e o Termo de Posse devidamente assinados.

Prof. Nelson Brelaz, reeleito presidente da Soamar Parintins (Arquivo JI)

No último dia 29 de maio, a Sociedade Amigos da Marinha, Parintins realizou eleição para a nova Diretoria Executiva mantendo no cargo o professor Nelson Brelaz Ferreira, reeleito para o período de 1°de junho de 2021 a 1°de junho de 2023. A eleição ocorreu de forma virtual em decorrência da pandemia.

Os 36 Soamarinos votaram na chapa com homenagem ao ex comandante Marcelo Barrios (E)

A Soamar é uma Sociedade de Amigos que trabalha de forma voluntária e parceira da Marinha do Brasil.

O Presidente da Soamar Nacional , Orson Feres parabenizou os soamarinos de Parintins e pediu permissão para adotar o sistema eleitoral da Soamar Parintins para as demais que estão com dificuldade de realizar suas eleições por causa da pandemia. “ Foi solicitado ainda que a Soamar Parintins apoie as Soamar de Porto Velho, Humaitá e Tabatinga no sentido de realizar suas eleições”, disse Brelaz.

O ex comandante José Carlos Sá (D), enviou parabenizações ao presidente dizendo “sou testemunha da força e da dedicação de nosso Presidente da SOAMAR Parintins. Quero aqui tornar público, mais uma vez, minha gratidão e apreço pelo Sr. Nelson Brelaz, meu amigo e companheiro de luta por manter apesar de todas as adversidades, aceso o fogo sagrado dessa nobre instituição parintinense”, escreveu.

O Presidente da Soamar Manaus, Sérgio Rodrigues Vianna (D), enviou parabenizações ressaltando que os Soamarinos de Parintins estão servindo de exemplos, para outras Soamar, pela maneira como procederam, nesta eleição de Aclamação da Atual diretoria, da Soamar Parintins.

“O Presidente Orson tem sido incansável, para que as Soamar regionais resolvam os seus problemas, em relação às eleições, num momento de pandemia. Os senhores nos deram rumo, agora acho que temos um Norte, disse Viana.

Outro ex comandante de Parintins, Manoel Ribeiro (D) desejou sucesso a nova gestão. “ Que seja sempre em prol da comunidade náutica e ribeirinha em consonância com as normas da autoridade marítima local, municipal, sempre para atender os anseios das comunidades ribeirinhas do Baixo Amazonas. Ele lembrou da enchente de 2012 quando foi agente em Parintins.

EXECUTIVA SOAMAR PARINTINS

Presidente: Nelson Brelaz Ferreira.

1° Vice-presidente: Osmar Faria Neto.

2° Vice-presidente: Gracinaldo Guimarães da Cunha.

1° Secretário: Sinval Benedito Rodrigues

2° Secretário: Augusto César Cruz Tavares.

1° Tesoureiro: Heyder Ferreira Picanço

2° Tesoureiro: Gláucio Douglas da Silva Pinto.

Diretor Jurídico: Luiz Fabiano de Oliveira Corrêa.

Diretor (a) de imprensa: Josene Araújo de Jesus.

CONSELHO DELIBERATIVO:

Presidente: Rda. do Socorro Araújo de Carvalho.

Membros:

Augusto César Cruz Tavares. (BAE) Lucinilda Kimura. Valdir da Fonseca Dias.

CONSELHO FISCAL

Carlos Alberto Frazão Ribeiro. Fausto Franco Martins. Luiz Gonzaga Picanço Neto.

Diretora de imprensa Soamar/Parintins Josene Araújo

Publicado por Carlos Frazão/JI