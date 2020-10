Sócios do Boi Garantido de Barreirinha declararam apoio à chapa “Um Só Garantido”

O candidato à presidência do Boi Garantido Antônio Andrade, está cumprindo agenda oficial de campanha em Barreirinha, cidade localizada a 331 quilômetros de Manaus. Além de reuniões e visitas a sócios do “Boi do Povão”, Andrade seguiu sua agenda de entrevistas nas rádios locais. A primeira entrevista foi concedida a Rádio Ariramba, para a jornalista Catarina Carneiro e em seguida na Rádio Andirá, com o jornalista Tonny Vieira.

Em uma grande e calorosa recepção organizada pelos sócios, Antônio Andrade pautou as propostas de campanha da Chapa “Um Só Garantido”, reafirmando o compromisso de união e resgate do orgulho de ser Garantido para os sócios de Barreirinha. Andrade também expôs suas propostas e parcerias.

“Estamos muito satisfeitos com o apoio do povo encarnado de Barreirinha. Isso motiva ainda mais a nossa caminhada e fico feliz pelo fato do sócio compreender que o Garantido precisa sair da inércia em que se encontra, e que a nossa chapa é a única capaz de resolver esse problema. Com um trabalho totalmente focado no social, no administrativo e na área artística, valorizando cada setor, vamos resgatar o orgulho de ser Garantido”, declarou Antônio Andrade.

Redes Sociais

Nas Redes Sociais, Antônio Andrade e Ida Silva vem liderando nas pesquisas espontâneas, além de se destacar nas Mídias Sociais. Para saber mais sobre as propostas e perfil da Chapa “Um Só Garantido”, acompanhe as redes sociais – no Facebook (AntonioeIdaGarantido) e Instagram (@antonioeidagarantido).

Assessoria de Imprensa de Antonio Andrade

Publicado por Carlos Frazão/JI