Sócios do Caprichoso aprovam extensão do mandato de Jender Lobato até 2023

O prefeito de Parintins e sócio fundador do Boi Caprichoso, Frank Bi Garcia (D), cumprimenta o presidente Jender Lobato.

Os sócios da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária nesta segunda-feira (09/08) no Curral Zeca Xibelão, em Parintins/AM. O encontro, presidido pelo juiz de direito Mauro Moraes Antony, centralizou as discussões em pautas referentes as dificuldades decorrentes da paralisação do calendário cultural do Amazonas; as ações desenvolvidas pela atual gestão nos anos de 2020/2021 e também sobre a questão omissa do estatuto social quanto a imprevisível não realização do Festival Folclórico dos anos de pandemia.

As declarações feitas durante a assembleia foram carregadas de emoção e esperança, com mensagens de união e força para a temporada 2022, com a possibilidade da realização do Festival Folclórico de Parintins. Antes do início do evento, um minuto de silêncio foi respeitado, em homenagem as pessoas que perderam a vida para a Covid-19, principalmente aos 61 sócios do bumbá que acabaram falecendo por conta da doença. “A continuidade do trabalho depende de cada um de nós e só teremos êxito se todos estiverem unidos, na mesma sintonia, com foco na vitória”, declara o presidente do Conselho de Arte, Ericky Nakanome.

O vice-presidente do bumbá, Karu Carvalho, enfatiza a resistência do Povo Caprichoso, que não esmoreceu aos problemas enfrentados no pico da pandemia e aos obstáculos decorrentes da maior enchente já registrada na região. “Nós enfrentamos as adversidades juntos, ao lado dos nossos trabalhadores, e encaramos esses dois anos com muita sabedoria, entendendo a realidade dos artistas. Temos esperança que estamos muito próximo de vencer essa doença e construir um lindo festival em 2022”, disse.

Extensão do mandato

No ápice das discussões, o presidente do Boi Caprichoso, Jender Lobato, propôs aos sócios uma oportunidade de presidir o bumbá por mais um ano, estendendo dessa forma o seu mandato até 2023. A proposta foi debatida e aceita pela grande maioria dos sócios presentes. “Depois de dois anos sem Festival, eu afirmo que ele merece mais um ano, e eu só peço uma coisa, que ele traga esse bicampeonato para o Boi Caprichoso”, destaca o ex-presidente do Caprichoso, Babá Tupinambá.

“O Caprichoso ganhou muita força nos dois últimos anos, as coisas estão funcionando plenamente e eu acredito que o Jender merece ter a oportunidade de mostrar sua força também na arena. Eu o apoio e desejo muito sucesso”, afirma o artista Rossi Amoedo.

“Eu acompanho o trabalho do Jender há bastante tempo. Por sua entrega e trajetória aqui dentro, é justo que nós possamos dar a ele esta oportunidade. O meu pedido é que ele possa concentrar os investimentos do boi em Parintins, para que os recursos possam movimentar a economia local”, declara a ex-presidente Márcia Baranda.

“O Jender conquista nossa confiança quando ele coloca como prioridade em sua gestão o pagamento em dia dos nossos artistas. Essa austeridade faz dele a pessoa correta para dar continuidade ao trabalho que foi interrompido pela pandemia”, afirma o prefeito de Parintins, Frank Bi Garcia.

Jender Lobato agradeceu a confiança depositada em seu nome. “Eu fico muito emocionado, pois nasci no Caprichoso, cresci no Curral Zeca Xibelão e hoje tenho a honra a felicidade de observar a união de todos. Vou honrar todos os sócios que estiveram aqui presentes e, claro, todos os torcedores que formam nossa linda nação azul e branca. Nosso foco a partir de agora são os dois próximos festivais que temos pela frente, com intuito de trazer o bicampeonato do Boi Caprichoso”, enfatiza.

A Assembleia Geral Extraordinária reuniu 271 sócios e apenas uma pessoa se manifestou contrária a proposta apresentada pelo atual dirigente. O encontro seguiu rigorosos critérios sanitários, como o distanciamento social, uso obrigatório de máscara e ocorreu dentro do horário permitido pelo Decreto Municipal do Toque de Recolher.

Assessoria

Fotos: Pedro Coelho