Sócios em Manaus avaliam Jender Lobato o mais preparado para presidente do Caprichoso

Durante almoço Jender Lobato reuniu com ex presidente do Caprichoso, artistas, compositores e dirigentes do Movimento Marujada

O advogado Jender Lobato é muito mais que um simples candidato a presidência do boi Caprichoso, é um torcedor apaixonado que se preparou para assumir os destinos da Associação Cultural. Seu talento de reunir, conciliar e agregar ficou muito visível na reunião realizada com sócios do boi Caprichoso em um almoço nesta quarta-feira, 31, em Manaus. Jender conseguiu reunir sócios apaixonados pelo Boi Caprichoso, críticos e políticos que contribuíram com ideias e propostas e se colocaram a disposição para colaborar com projetos em prol ao Touro Negro da América.

O evento contou com a presença de ex-presidentes do Caprichoso como Carmona Oliveira, Dodozinho Carvalho e Sérgio Viana. Além do presidente do Movimento Marujada, Beto Vital. Também participaram do dialogo com Jender Lobato, o ex- presidente Carlos Nery, Marcan Uchôa e os compositores Chico da Silva, Zezinho Cardoso, Mailson Mendes.

Sérgio Viana já presidiu o Movimento Marujada e foi vice-presidente do Caprichoso. Ele conhece a realidade do Boi Negro de Parintins e por isso vê o perfil de Jender como o único preparado para presidir a agremiação cultural. “Para a atual situação financeira em que o boi se encontra ele (Jender) é o melhor candidato, o mais preparado. Com seu conhecimento jurídico e administrativo tenho certeza que o Caprichoso estará em boas mãos”. O compositor Chico da Silva, um dos mais aclamados poetas da região, afirma que as declarações de apoio a Jender Lobato são legitimas e espontâneas. “Ele tem todos os predicados para assumir a direção do boi Caprichoso para o próximo triênio. Ele tem o meu apoio e minha confiança”, salientou.

Mailson Mendes é um dos artistas que fez história no Festival Folcórico de Parintins com o grupo Canto da Mata. Ao participar do almoço salientou que Jender tem raiz, história e que se preparou para assumir a função de presidente. O Jender, além da vitória, pensa em tirar o Caprichoso do buraco. Ele tem capacidade para isso, por isso estamos com ele, apoiamos o Jender”, destacou. Outro artista que declara apoio incondicional ao “Menino da Francesa” é Zezinho Cardoso. “Além de achar o Jender super competente, o Boi está numa situação super delicada e tão complicada que eu vejo que mais importante que ganhar o festival é recuperar a estrutura do boi-bumbá Caprichoso”, ressalta ao lembrar dos problemas de leilão e processos na Justiça do Trabalho, que o boi Caprichoso enfrenta acumulado ao longo de muitos anos.

Grupos Torcedores e Políticos

Representantes de grupos organizados, políticos e dirigentes do Movimento Marujada ao participarem da reunião com Jender Lobato também declaram apoio. O Deputado Saullo Vianna, atual presidente do Conselho de Ética, esteve presente na programação e ratificou seu compromisso com a chapa encabeçada pelo advogado azulado. O ex-vereador e presidente da Câmara Municipal de Parintins, Henrique Medeiros, de uma família tradicional Caprichoso que já teve Geraldo Medeiros, seu pai, como dirigente do bumbá, aposta em Jender para resgatar a questão administrativa. Ele reconhece em Jender um corajoso por se dedicar em presidir uma agremiação que começará a enfrentar sérios problemas que foram acumulados durante anos. “Eu o parabenizo pela disposição de enfrentar esse momento. Com muita coragem determinação e acima de tudo com vontade de salvar o nosso boi. É por isso que estamos perfilados com o Jender Lobato para que possa fazer uma grande gestão”, disse.

O ex-presidente do Movimento Marujada, Carlos Nery, lembra da trajetória e o reconhece como um trabalhador, homem de fibra e honestidade. “Nós estamos apoiando e também como membro do Movimento Marujada acreditamos no trabalho dele, pois nosso objetivo é que o Caprichoso saia dessa crise e o Jender é quem fará isso acontecer”. A mesma opinião é comungada pelo associado Laércio Mota. “Acreditamos na capacidade de trabalho dele e com certeza o Caprichoso vai voltar a ser campeão”, afirmou. O amo do Boi Caprichoso, Prince do Boi, e o Tripa Alexandre Azevedo são itens oficiais do festival que também estão fechados com Jender Lobato. O candidato azulado disse se sentir muito satisfeito com as adesões a sua campanha é isso o motiva a se manter firme na ideia de construir um Caprichoso forte e vencedor.

Jender Lobato estudou, conheceu todos os setores administrativos, setor social, assim como o projeto artístico. Como vice-presidente se empenhou em contribuir para a redução das dívidas do bumbá. Além de um grande gestor, Lobato se tornou um dos mais importantes conciliadores e gerenciadores de crises do Boi Caprichoso. Seu jeito simples, de ouvir mais e falar menos o transformou numa grande referência ao resolver problemas sem dar alarde. Hoje Jender reforça seu desejo de fazer o Caprichoso forte, unido e vitorioso. Sua principal missão é buscar a união de todas as tribos azuladas de Parintins e Manaus.

Assessoria do candidato Jender Lobato

Foto: Katiuscia Ferreira