Socorristas do grupo Anjos da Vida são contratados para integrar central de resgate de Parintins

Em reconhecimento ao trabalho voluntário desenvolvido ao longo de 11 anos em Parintins, socorristas do grupo de Anjos da Vida foram contratados pela Prefeitura Municipal para integrar a central de resgate do município. Ao todo, 21 profissionais estão atuando na central desde esta sexta-feira, 1º de maio.

No primeiro dia de atuação, os socorristas foram acionados 10 vezes através do número 192.

O prefeito de Parintins, Bi Garcia, enaltece toda a atuação do grupo Anjos da Vida ao longo de um pouco mais de uma década no município. Segundo o prefeito, a contratação dos socorristas para a central de resgate é fruto de todo o legado construído pelo grupo Anjos da Vida no apoio dado, voluntariamente, aos hospitais do município.

“São pessoas do bem que sempre serviram nossa população com muito empenho. Durante mais de 10 anos, já salvaram milhares de vida. A contratação desses 21 socorristas por nossa administração é o reconhecimento de tudo isso”, salienta Bi Garcia.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas/Socorristas