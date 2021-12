Solidariedade em meio ao esporte marca torneio natalino no ginásio Seo Jovem

O 1° Torneio Nalino da Comunidade realizado na quarta-feira, 22 de dezembro, reuniu a juventude do bairro Palmares, em um momento de lazer proporcionado em meio a competitividade na modalidade futsal na quadra Seo Jovem, localizado no final da rua Senador José Esteves.

O evento esportivo voltado aos moradores da localidade foi marcado pela solidariedade e o início de um resgate para os jovens que estão ociosos e no vício das drogas. “Esse tipo de programação é sempre visto com bons olhos. Parabenizo o coordenador do espaço, Bruno Melo, pois esse momento é de fundamental importância, pois, nessa socialização, mantém de uma certa forma nossos adolescentes longe das drogas. Sabe-se que essa área do Palmares é bastante conhecida pelo alto índice de criminalidade”, comentou o morador Clestiano Marques.

As três melhores equipes do torneio, levaram para casa, além de dinheiro, uma cesta básica acompanhada de frango e refrigerante, ofertada pela coordenação do ginásio SEO JOVEM, Prefeitura Municipal, SEMJUV, Hotel Pérola, Paris Vidros, Gian, Engenheiro DENNER e da Gestora da Escola Claudemir Carvalho, Zilda, Movelaria Castro e Jandeson do Pet. “Como morador, a agente só tem a agradecer e que outros momentos como esse venham a acontecer em 2022. Sabemos a crise econômica está acentuada nesse período de pandemia e, a gente ver que muitas pessoas estão precisando de ajuda e esse tipo de iniciativa é fundamental para que muitas famílias tenham um natal mais feliz com um alimento na mesa”, finaliza Clestiano.

Texto: Kedson Silva

Fotos: Divulgação