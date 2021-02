Solidariedade leva duas toneladas de alimentos a hospital em Parintins

Moradores da Comunidade de São José, no Paraná do Espírito Santo de Cima, zona rural do Município de Parintins efetuaram na manhã desta segunda-feira, 1º de fevereiro, a entrega de duas toneladas de hortifrutigranjeiro ao hospital Jofre Cohen, unidade de referência ao atendimento a pacientes com Covid-19. São José é a segunda comunidade a fazer doação de alimentos ao hospital.

A entrega de alimentos é resultado de uma articulação entre o secretário de Educação, Azamor Pessoa, da gestora da Escola Municipal Gláucio Bentes Gonçalves, Esmeralda Andrade de Souza, e comunitários em um movimento de solidariedade aos pacientes e trabalhadores em saúde que atuam na linha de frente no enfrentamento da Covid 19.

Os alimentos – banana, mamão, goiaba in natura e em polpa, macaxeira, jerimum, cheiro verde – foram trazidos de barco e irão reforçar a alimentação fornecida a pacientes internados e profissionais em saúde.

Os alimentos foram recebidos e levados ao hospital Jofre Cohen, onde foi recebido pelo prefeito em exercício Tony Medeiros (PSD), secretário municipal de Saúde, Clerton Florêncio, e o presidente da Câmara Municipal, Matheus Assayag (PL). “O município se une nesse momento, não só a cidade, mas as comunidades rurais. Nós tivemos ajuda do Paraná do Espírito Santo do Meio e agora nós recebemos essa grande ajuda do Paraná do Espírito Santo de Cima e a Brasília também se disponibiliza para até quarta-feira a trazer sua ajuda”, afirmou Tony Medeiros.

Autora da iniciativa de doação de alimentos, Esmeralda Andrade contou que propôs a iniciativa ao presidente da Comunidade, José Bastão, pais de alunos e a própria comunidade que acatou a ideia. “Cada um ajudou um pouquinho, cada um se ajudando em prol dos nossos doentes e aos profissionais que estão na linha de frente. É uma ajuda, é pouco, mas que recupere a autoestima deles na alimentação”, afirmou a professora.

O secretário de Educação, Azamor Pessoa, ressaltou a importância dos gestores das escolas a interagirem com a comunidade e os pais de alunos. “Nós estamos aqui para incentivar cada vez mais todos os nossos gestores a caminharem junto com os comunitários, junto com os Pais de alunos e o fruto está aí: do pouco conseguimos trazer muita coisa pra cá. Isso alimenta em todos nós a esperança de dias melhores. É uma importante ação que nós vamos estar incentivando, apoiando cada vez mais porque carregando o lema do prefeito Bi Garcia, tratar bem as pessoas”, finalizou.

SECOM

Fotos: Pitter Freitas