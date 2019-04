Sorteados em programa de habitação popular ocupam residencial inacabado em Parintins

Aproximadamente 30 pessoas sorteadas em programa de habitação popular da Caixa Econômica Federal ocuparam parcialmente o Residencial Parintins, localizado na região do Macurani. O Residencial Parintins conta com 890 casas e grande parte foi sorteada em dezembro de 2015 com a promessa de que meses depois seriam ocupados os imóveis.

As famílias afirmam que ficarão no local dizendo que sabem a localização de suas casas dentro do conjunto. A NV Construtora, segundo placa da obra do Residencial Parintins, receberia mais de R$ 46 milhões para execução do trabalho.

Segundo Simone Abecassis, há vários anos existe uma demora injustificada pela entrega das casas com prejuízo as pessoas que não têm moradia e que são obrigadas a pagar aluguel ou morar de favor. “A Caixa nos enrolando direto, sem uma palavra concreta”, disse.

Iranete Oliveira também é uma das cidadãs que esteve hoje no Residencial Parintins exigido uma resposta concreta por parte das autoridades. Disse que há vários anos os moradores sofrem com a incerteza. “Estivemos no Ministério Público, na Caixa e ninguém resolve nada. Desde 2015 e 2016”, destacou.

O Capitão Pontes, responsável pela Guarda Municipal afirmou que não há como permitir que o grupo adentre suas casas, por elas não estarem concluídas. Orientou o grupo a procurar a Caixa na segunda-feira.

Márcio Costa/AmEmPauta