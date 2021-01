Sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense é adiado para fevereiro

Em virtude do momento crítico da pandemia de coronavírus em Manaus, o sorteio especial da Campanha Nota Fiscal Amazonense, que seria realizado na próxima quarta-feira (20/01), foi adiado para o mês de fevereiro.

A Campanha é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM), e sorteia prêmios em dinheiro para contribuintes e entidades sociais cadastradas na campanha.

O sorteio especial, realizado apenas uma vez no ano, acontecerá no próximo dia 3 de fevereiro, uma quarta-feira, nos estúdios da TV Encontro das Águas, no bairro da Praça 14, em Manaus.

Concorrem neste sorteio todos os contribuintes cadastrados na campanha, que pediram pelo menos R$ 50 em notas fiscais durante o ano de 2020. No total, participam 337.438 concorrentes com mais de 62,5 milhões de bilhetes válidos. O total de notas apuradas foi de 15,5 milhões de NFC-E, o que representou mais R$ 4,3 bilhões em notas fiscais.

O sorteio especial conta com seis prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 50 mil. As entidades sociais indicadas pelos ganhadores recebem um prêmio a parte que equivale a 40% do valor recebido pelo ‘padrinho’.

FOTO: Divulgação/Sefaz-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM): Felipe Wanderley (98129-7281).

