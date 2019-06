Sorteio da ordem de apresentação do Festival 2019 será ao vivo na TV A Crítica

Definição será transmitida ao vivo pelo programa Arena dos Bumbás, da TV A Crítica, no próximo dia 22 de junho, direto do Bumbódromo de Parintins.

A ordem das apresentações de Caprichoso e Garantido no 54º Festival Folclórico de Parintins, que acontece nos dias 28, 29 e 30 deste mês, será conhecida no sábado da próxima semana, dia 22 de junho.

O sorteio será transmitido a partir das 14h no programa Arena dos Bumbás, da TV A Crítica, que terá uma edição especial diretamente do Bumbódromo de Parintins, onde ocorrerá a definição da ordem de apresentações. Os mediadores do sorteio serão os apresentadores do Arena dos Bumbás.

O regulamento do Festival de Parintins prevê que o sorteio seja realizado duas semanas antes do início do evento, porém um acordo entre as diretorias dos bumbás e a Secretaria de Estado da Cultura selou a data para o dia 22, com a transmissão da TV A CRÍTICA. O secretário de Estado da Cultura, Marcos Apolo, já confirmou presença no sorteio.

A transmissão do sorteio da ordem de apresentação dos bumbás é mais uma novidades trazidas pela TV A CRÍTICA para a cobertura jornalística do Festival de Parintins 2019. Entre os destaques, está também a transmissão ao vivo, pela primeira vez, da passagem de som realizada por Caprichoso e Garantido horas antes das apresentações dos dias 28, 29 e 30. O momento é um dos mais adorados pelas ‘galeras’, pois há muita irreverência e provocação de parte a parte.

PORTAL A CRITICA