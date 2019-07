Sorteio define ordem de apresentação do 16º Festival Folclórico do Mocambo

Foi definida na manhã desta quarta-feira (10), a ordem de apresentação do 16º Festival Folclórico do Mocambo do Arari, que ocorre nos dias 26, 27 e 28 de julho. A ordem foi realizada através de sorteio e contou com presença da presidência da Associação das Tradições Culturais do Mocambo do Arari (Atracamar), presidentes das agremiações, juntamente com representantes da Comissão Organizadora do Festival.

No dia 26, acontece a apresentação dos pássaros e quadrilhas. Pela ordem, o primeiro a se apresentar é o Pássaro Pavão Misterioso seguido do Pássaro Jaçanã. Na mesma noite acontece a disputa das quadrilhas, Unidos do Bairro de Lourdes por primeiro e fechando a noite, a quadrilha Pet na Roça.

Na disputa dos bumbás, o boi Espalha Emoção é o primeiro a se apresentar no sábado (27), seguido do Touro Branco. No último dia de festa quem abre é o Touro Branco e o boi-bumbá Espalha Emoção encerra o festival.

A Prefeitura divulga antecipadamente a programação da festa para que turistas se programem e participem do maior evento cultural da zona rural de Parintins. Caravanas de várias cidades do Amazonas, como da capital do Estado, são aguardadas para esse grandioso evento.

Bruna Karlla/Sectur/SECOM