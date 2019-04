SSP irá investigar a participação de policiais em roubo a banco em Parintins

Seis pessoas já foram presas em flagrante, entre eles, um tenente da Polícia Militar. Assalto aconteceu no domingo (14)

A Corregedoria Geral do Sistema de Segurança Pública está investigando a participação de dois policiais militares no roubo a uma agência bancária do município de Parintins, registrado no domingo (14), de onde foram levados R$ 150 mil. Por determinação do secretário de segurança, Coronel Louismar Bonates, uma operação emergencial foi montada e seis pessoas foram presas ao longo do dia, em flagrante, entre eles, um tenente da Polícia Militar da cidade.

Outro policial militar, lotado em Manaus, o major Bruno Dayvison Lima de Sales, 35, também está sendo investigado por participação no crime. Segundo o corregedor-geral, coronel Hildeberto de Barros Santos, com base nos indícios levantados até agora pela investigação, um Conselho de Justificação foi aberto para julgar a permanência dos dois policiais nos quadros da PM.

Os integrantes do bando criminoso foram presos com o dinheiro, dois veículos (uma motocicleta e um carro), uma máquina rompedora, uma extensão elétrica, HDs de filmagem, duas malas e uma mochila.

Foram presos em flagrante Marcos André da Silva Lima, 29; Ilvoney dos Santos, 42; Rafael Fernandes Pinheiro, 29; Hudson Lima Saldanha, 33; Emerson de Oliveira Soares, 36; e o Tenente da Polícia Militar, João Rosário. As investigações encontraram indícios da participação de outro policial, o major Bruno Dayvison.

Ocorrência

O bando efetuou o roubo ao banco na madrugada do domingo (14). A Força Tática foi acionada por volta das 4h da madrugada e, ao chegar à agência bancária, verificou que havia um buraco na parede.

Para evitar a fuga, militares foram ao porto do município, onde interceptaram a Lancha Safira. Inicialmente, dois integrantes do bando foram presos e, à polícia, informaram onde estariam os comparsas. Um terceiro integrante foi preso.

Em uma pousada indicada pelos suspeitos, os policiais não encontram os demais envolvidos no roubo. Questionados novamente, os detidos disseram que os suspeitos estavam na Lancha Safira. O 2° Batalhão de Polícia da Itacoatiara recebeu ordens de interceptar a embarcação e prender os outros dois integrantes.

Devido à necessidade de chegar antecipadamente ao município vizinho e dar apoio aos polícias de Itacoatiara, uma equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) saiu de Manaus em uma aeronave do Departamento Integrado de Operações Aéreas (DIOA), da SSP/AM.

O restante do grupo, que estava fugindo em uma embarcação, foi interceptado em Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital amazonense).

O flagrante foi realizado pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil do Amazonas.

