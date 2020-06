Sucesso em Manaus, Flora Art’s Paisagismo reabre e anuncia filial em Parintins

Sucesso na Capital (Manaus), com um novo conceito de se fazer jardinagem e decoração, a loja Flora Art’s Paisagismo localizada no Centro comercial JC Center, na rua da Prosperidade 25B Nova Esperança (atrás do DB Ponta Negra), reabriu as portas nesta terça-feira, 30 de junho, e anuncia uma filial na cidade de Parintins.

De acordo com o proprietário Leandro Souza (que é parintinense), “a empresa fechou as portas devido a pandemia e teve que se reinventar com sistema online com entrega na capital e com encomendas para outros municípios. Devido aos inúmeros pedidos, decidimos junto com a equipe, abrir uma filial ainda nesse mês de julho, em Parintins”.

Leandro enaltece que “aqui tudo vira arte, tudo se tranforma, reinventamos do lixo ao luxo, seja para jardinagem, paisagismo, artesanato ou decorações”, com trabalhos em plantas, vasos, artigos de decoração, acessórios, roupas dos bois Caprichoso, Garantido e temas amazônicos, além de iguarias da culinária amazônica, guirlandas, cactos, suculenta, terrários, exposição de peças de antiquário, esculturas em cimento, peças de paletes e madeira de demolição, produtos da linha Artes rústica, lembranças para datas especiais e muitos outros …

“Faça nesse isolamento social em sua casa, um jardim com mais alegria e paz com as flores, plantas e demais produtos da Flora Art’s Paisagismo. Nossa política é de reinventar tudo que poderia ir para o lixo. Já reabrimos as portas em Manaus nos horários de segunda a sábado das 8h30h às 18h (sem intervalo para almoço) e aos domingos das 9h às 12h. Interessados nos nossos produtos em Parintins, podem entrar em contato conosco pelo whatsapp (92) 99172-1532 / (92) 99508-3825″, ressalta o empresário.

Kedson Silva/JI

Fotos: Arquivo Pessoal