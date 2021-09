Super Baratão da Ilha dará R$ 15 mil e moto BIZ em prêmio no final do ano

Além dos preços baixos, os empresários João Vinícius Lago e Anne Cristine Oliveira anunciam a comemoração dos primeiros meses de funcionamento do Super Baratão da Ilha, localizado na rua Haiti (antiga Rua 12), bairro Pascoal Alággio, dando R$ 15 mil em prêmios e uma moto Honda BIZ 0KM para seus clientes no final do ano. Para participar do sorteio, o cliente precisa fazer uma compra acima de R$ 20 para ganhar o cupom e concorrer.

Mesmo durante a pandemia, os proprietários ousaram e instalaram em Parintins um novo conceito de supermercado com uma área de 1000m² de vendas, contendo alimentos perecíveis, açougue, fiambreria, padaria, confeitaria, dentre outros. “É motivo de muita alegria e realização para todos nós da família Super Baratão da Ilha, que hoje, conta com pouco mais de 40 colaboradores, parque infantil e estacionamento próprio. Nessa celebração, os nossos clientes são os grandes responsáveis pelo nosso desenvolvimento, inclusive, em tempos tão desafiadores, merecem ser presenteados com essa promoção especial de final de ano”, comemoram os empresários.

O Super Baratão da Ilha fica aberto todos os dias (domingo a domingo) no horário das 6h30min às 20h. Para facilitar a vida de seus clientes, o empreendimento ainda dispõe da facilidade de compra por meio do Cartão Super Baratão da Ilha (descontos à vista; sem comprovação de renda; crédito aprovado na hora; sem anuidade e até recarga para celular) ou de venda por meio do delivery (92) 99519-6214.

Kedson Silva/JI