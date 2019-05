‘Supera’: Marília lança música e fala em recorde de público no show de Manaus

Artista lançou canção sobre o erro de insistir em relacionamentos que não deram certo e afirmou que apresentação no AM teve 60 mil pessoas, o maior público do projeto “Te Vejo em Todos os Cantos” (FOTO: ANTÔNIO LIMA)

Com um show no Largo São Sebastião, em Manaus, na noite de desta quarta-feira (8), a cantora Marília Mendonça realizou o lançamento e a gravação do videoclipe da sua nova música: “Supera”. O evento fez parte do projeto “Te Vejo em Todos os Cantos”, que pretende percorrer os 27 estados do país, fazendo shows surpresa com entrada gratuita.

Artista de sucesso nacional, a cantora agitou o público em uma estrutura montada ao lado do Teatro Amazonas. Sucessos como “Infiel”, “Ciumeira”, “Amante Não Tem Lar”, “Como faz com ela” entre outros, dividiram o repertório do show com as músicas do último álbum ao vivo “Todos os Cantos”, que teve as músicas gravadas durante o andamento do projeto.

Para a estagiária Larissa Yasmin, de 17 anos, que veio com as amigas ao show, essa foi a oportunidade de conhecer a cantora pela qual ela já é fã. “É um show maravilhoso, que deixa o público mais próximo do artista, além de ser um evento que traz muitos benefícios para a cidade, já que deixa Manaus em evidência”, comentou.

O mecânico em refrigeração Márcio Vagner aproveitou para trazer a esposa e o filho de um ano de idade para prestigiar a festa. “O melhor de tudo é o ambiente que é bem grande e cabe tranquilamente essa quantidade de gente. Me sinto mais tranquilo ao trazer minha família para o show da Marília Mendonça. O fato de ser gratuito facilitou, já que hoje em dia é difícil sobrar dinheiro para o lazer”, brincou.

Recorde

Durante o show, Marília aproveitou para agradecer o público que, segundo ela, foi de 60 mil pessoas. “Foi recorde disparado. Isso porque o meu produtor esqueceu de trazer os panfletos de divulgação do show”, disse a animada cantora.

Até aqui, o projeto já passou por quinze cidades do País: Belém/PA, Goiânia/GO, Palmas/TO, São Luís/MA, Fortaleza/CE, Recife/PE, Natal/RN, João Pessoa/PB, Cuiabá/MT, Campo Grande/MS , Maceió/AL, Teresina/PI, Salvador/BA e Boa Vista/RR, última cidade pela qual a tour passou antes de Manaus. Sempre em locais públicos e tradicionais, com acesso gratuito.

Nova música

Já na abertura do show, Marília aproveitou para lançar sua nova música, que contou inclusive com gravação de videoclipe no local. O clipe será publicado na página do Youtube da cantora. A letra da canção “Supera”, que foi divulgada pelas redes sociais de Marília Mendonça, fala sobre o erro de insistir em relacionamentos amorosos que não deram certo no passado.

Os fãs aproveitaram a divulgação da musica para aprender a letra e cantar junto durante o show. A relação de Marília Mendonça com Manaus já é antiga. Foi na capital amazonense que ela gravou seu primeiro DVD, batizado de ‘Realidade’, ainda em 2016.

Surpresa

A expectativa para saber qual seria a próxima cidade a receber um show surpresa do projeto da cantora foi alta durante a semana. As únicas informações disponíveis aos fãs estavam nas redes sociais da cantora. No Instagram do projeto, a dica “Foi considerada pela revista América Economia uma das 50 melhores cidades da América Latina para negócios” animou a galera enchendo de esperanças os fãs manauaras.

A esperança dos fãs cresceu ainda mais quando souberam que o tradicional evento Tacacá na Bossa, que acontece todas as quartas-feiras no Largo, havia sido transferido sem qualquer motivo oficial. No lugar onde seria realizado o Tacacá, na terça-feira (7), véspera do show, o Largo testemunhou a montagem de uma grandiosa estrutura na lateral do Teatro Amazonas. Foi a pista final de que o show seria em terras amazonenses.

A esperada oficialização veio na manhã desta quarta-feira (8), quando a cantora apareceu em meio ao público no Largo São Sebastião, local onde mais tarde seria realizado o show. Com esquema de segurança, cantora tirou fotos e conversou e posou para fotos com fãs, onde ela ficou por volta de uma hora.

O projeto “Todos os Cantos” ainda irá passar por mais 12 capitais do Brasil. Ainda faltam ser visitadas as cidades de Rio Branco/AC, Macapá/AP, Porto Velho/MT, Aracaju/SE, Vitória/ES, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Florianópolis/SC, além da capital federal, Brasíla/DF.

PEDRO SOUSA/acrítica.com