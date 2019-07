superação: Carmo vence no pênalti e conquita mais um bronze para Parintins

Nas penalidades, assim foi a conquista do bronze do futsal infantil masculino da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo nesta sexta-feira, 26 de julho, frente os representantes da Escola Olga Falcone de Manaus. Em um jogo emocionante no tempo normal, a partida terminou empatada em 2 a 2.

“De início tivemos uma crescente e no decorrer dos jogos devido a cansaço e até problema de saúde com alguns atletas, tivem uma queda de rendimento, mas todos estão de parabéns, ficar entre as três melhores escolas do Amazonas e poder voltar para casa com uma medalha e mais um troféu para galeria da escola é muito gratificante”, avalia o desempenho da equipe na competição, o professor Edilon Coelho.

Kedson Silva – Semjuv