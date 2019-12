Tainá realiza sonho de ser Garota Expopin

Com 243,70 pontos, Tainá Souza venceu na noite de sábado, 21, o Concurso Garota Expopin, da 34ª Feira Agropecuária de Parintins, realizado pela Associação de Pecuaristas de Parintins (APP).

A nova Garota Expopin ganhou a premiação de R$ 4 mil reais.

Com apoio de familiares e amigos, se inscreveu para competir à faixa de rainha. Disputou com mais 10 meninas e passou na eliminatória, realizada na quinta-feira, 19. Com isso concorreu à final com seis moças. Maravilhada com o resultado, Tainá comemora ter sido consagrada rainha da 34ª edição da Expopin. A conquista é a concretização de um sonho da jovem.

“Eu fiquei bem surpresa e muito feliz por ter participado. Era um sonho meu e eu não podia, por causa da minha idade que não permitia e, agora chegou o momento”, declarou.

Beleza, simpatia, desfile, desenvoltura e traje de rodeio foram os itens julgados no Concurso que a sagrou Rainha da festa. Ela recebeu a faixa de Paloma Tavares, campeã da edição anterior, no ano de 2015.

Tainá parabenizou à presidência, sob a gestão de Telo Pinto à frente da APP, por retomar a realização do evento. “Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Foi muito bom ter retornado porque ficou muito tempo sem ter. Agora voltou e eu pude participar. Venci! Estou muito feliz, sou muito grata a isso”, celebrou.



O título de 1ª Princesa ficou com Thamires Natividade, que obteve 242,90 pontos e levou o prêmio R$ 2,5 mil. A terceira colocada foi Kleisy Tavares, com 240,80 pontos, e foi premiada com R$ 1,5 mil.

Assessoria de Imprensa da EXPOPIN

Fotos: Arleison Cruz