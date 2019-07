Tanque escavado é preparado para receber duzentas mil pós larvas de tambaqui

Em atividade de campo realizada sexta-feira na propriedade Assiszão, comunidade de Parananema, a equipe técnica da Prefeitura de Parintins e Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) realizou limpeza no tanque escavado que vai receber duzentas mil pós larvas para posterior produção de alevinos de tambaqui.

O trabalho é uma parceria da Prefeitura de Parintins com o piscicultor Antônio de Assis Conceição Felix, Secretaria de Estado da Produção – SEPROR, por meio da Secretaria Especial de Pesca e Aquicultura – SEPA.

O secretário da Sempa, Edy Albuquerque ressalta o empenho de todos os técnicos na ação que será fundamental para a produção de alevinos de tambaqui, tendo em vista que a atividade de piscicultura em tanque escavado faz parte do Plano de Ação do Setor Primário do governo do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros. “Estamos nos preparando para execução do projeto de apoio a piscicultura em tanque escavado e a produção de alevinos é uma das etapas. Esse é um compromisso firmado pelo Prefeito Bi Garcia e toda nossa equipe técnica da Sempa está envolvida nas ações”, ressalta Edy.

O Coordenador Municipal de Pesca e Piscicultura, José Cursino Martins, tem conduzido com competência e profissionalismo as ações dessa atividade econômica do município. “Queremos agradecer a participação das coordenadorias e equipe técnica da Sempa. Todos estão envolvidos e comprometidos com o setor primário e confiantes que neste segundo semestre vamos colocar em prática inúmeras ações para fortalecer a produção rural”, afirmou.

O coordenador José Cursino disse que os alevinos serão destinados aos produtores, piscicultores de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e Nhamundá. Ele agradeceu a parceria do senhor Assis que tem permitido um ótimo aproveitamento na produção.

Para o segundo semestre a Prefeitura está adquirindo maquinários para fomentar ainda mais a atividade com a previsão de no mínimo 25 hectares de lâmina d’agua.

Peta Cid/SEMPA/SECOM