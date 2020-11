Técnicos participam de treinamento para ações de licenciamento e cadastramento rural

Profissionais da Secretaria de Pecuária, Agricultura e Abastecimento (Sempa) e técnicos do setor primário participam nesta quinta-feira (26), no auditório da Embrapa, de formação técnica visando ações voltadas para expedição de documentos, cadastramentos e licenças que vão fomentar o setor primário.

De 01 a 03 de dezembro, os técnicos vão participar de uma ação da Prefeitura de Parintins na Fazenda Luiz Medeiros, em

Vila Amazônia, para Emissão de Dispensa de Licenciamento Ambiental, Cadastro da Agricultura Familiar (CAF), Licença Ambiental Única (LAU) e Regularização Fundiária dos imóveis rurais.

A administração do prefeito Bi Garcia assume o compromisso e a responsabilidade de apoiar os produtores rurais nesse segmento da documentação. O município está atuando em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cidades e Territórios, sistema Sepror, IDAM, Embrapa e o Incra.

O secretário da Sempa, Edy Albuquerque, afirma que as ações visam implementar políticas públicas voltadas para a pecuária leiteira e de corte, piscicultura em tanque escavado e agricultura em sistema de irrigação. “São atividades em que agricultores e produtores rurais precisam de licenciamento e que seus imóveis estejam regularizados com cadastro da agricultura familiar, licenciamento ambiental e o documento do imóvel”, explica.

O secretário informa que a formação dos técnicos é fundamental, especialmente por conta da regularização fundiária que é um grande entrave para os criadores, além de documentos que vão assegurar o acesso ao crédito.

Práticas de GPS e lançamento de coordenadas nos programas de georreferenciamento também fazem parte do treinamento.

Peta Cid/SEMPA/SECOM