Técnicos verificam área para implantação do tomógrafo em Parintins

Técnicos do Governo do Estado do Amazonas estiveram em Parintins nesta semana para estudo de uma área onde será implantado o aparelho de tomografia do município. Entre os locais avaliados está o hospital Jofre Cohen.

Além de verificarem o local, o arquiteto Bruno Vasconcelos e o eletricista Gladimir Palheta, da Gerência de Projetos da Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), estiveram no gabinete do secretário de Saúde, Clerton Rodrigues(C).

O Secretário ressaltou a importância de mais uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Amazonas para benefício da população. Segundo ele, as articulações do prefeito Bi Garcia junto ao Governo do Estado surtem efeito na medida em que os investimentos continuam as chegar.

“Isso também faz parte do processo de regionalização onde Governo do Estado implantará equipamentos nos municípios de referência, sendo que Parintins será um dos primeiros a ter o tomógrafo implantado. A expectativa é grande para mais esse benefício junto à população”, ressaltou Clerton.

O projeto de regionalização da saúde é uma luta da Prefeitura de Parintins desde 2017 e consiste na ampliação dos recursos da Saúde para compra de equipamentos e contratação de pessoal.

SEMSA/SECOM